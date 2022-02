Forano. I Carabinieri arrestano un venticinquenne rumeno per tentato furto in abitazione

STIMIGLIANO – Nei giorni scorsi i carabinieri di Stimigliano hanno tratto in arresto, in flagranza di tentato furto in abitazione, un venticinquenne di origini rumene, già noto alle forze di Polizia.

I militari sono intervenuti a Forano dopo una segnalazione al 112 di una donna che aveva trovato un uomo nel suo appartamento. La donna lo aveva visto all’interno dell’appartamento, che era aperto, ma ne era uscito senza sottrarre nulla una volta vistosi scoperto.

I Carabinieri lo hanno tratto in arresto e la sua responsabilità sarà accertata dal giudice.