Passaggi di Proprietà – nuovo romanzo

Due importanti appuntamenti per il romanzo Passaggi di proprietà, di Salvatore Enrico Anselmi, LINEA edizioni, che continua a riscuotere grandi consensi e apprezzamenti critici.

Il libro, già segnalato dalla Società Dante Alighieri, recensito da blog letterari e agenzie di stampa nazionale, è stato inserito tra i titoli che verranno presentati nel corso della IV edizione di Italia Book Festival, Fiera della piccola e media editoria (19-20 febbraio 2022 – www.italiabookfestival.it) una delle più importanti manifestazioni italiane legate al mondo dei libri. L’appuntamento è per il 20 febbraio prossimo, ore 17.30-18. L’autore sarà intervistato dal giornalista Stefano Zanerini, per parlare del suo romanzo.

Venerdì 25 febbraio 2022, Archeotuscia odv ospiterà lo scrittore presso la sala Ce.di.do – Palazzo dei Papi, in piazza San Lorenzo a Viterbo, per una conversazione sul romanzo. A colloquio con l’autore Raffaele Donno, Archeotuscia, che farà gli onori di casa e introdurrà l’evento, Francesca Ceci, saggista e archeologa – Musei Capitolini di Roma, e Luca Salvatelli, storico dell’arte e docente, che interloquiranno con Anselmi per evidenziare i nuclei tematici del testo e le sue peculiarità formali. Verranno letti e commentati brani salienti circa la trama e i contenuti del libro.

Passaggi di proprietà, ovvero Storia di un quadro, si caratterizza per un’articolata quanto originale struttura narrativa. Può essere considerato, infatti, il risultato di una sommatoria diacronica di vicende che prendono avvio dal primo Cinquecento, periodo nel quale l’opera protagonista – un’Annunciazione – viene eseguita, fino all’età contemporanea e a una dimensione futura caratterizzata dalla distopica distorsione dei parametri della vita sociale. Può essere definito un romanzo di formazione, caratterizzato da un’atmosfera intimista ma allo stesso tempo scandito anche da rivolgimenti improvvisi delle vicende alle quali prendono parte artisti, restauratori, truffatori, committenti che si distinguono quali protagonisti di vicende articolate: acquisti e svendite, recuperi e passaggi di proprietà, per l’appunto.

Per partecipare alla presentazione del 25 febbraio sono obbligatori il green pass e la mascherina.