La Maury’s Com Cavi Tuscania ospita Efficienza Energia Galatina

NewTuscia – TUSCANIA – Dopo il comunque esaltante mercoledì di coppa, la Maury’s Com Cavi Tuscania si rituffa nel campionato ospitando domani alle 18 Efficienza Energia Galatina nell’incontro valido per la settima di ritorno del girone blu della serie A3 Credem Banca. Se da una parte la sconfitta con la Videx brucia ancora, soprattutto per il modo in cui è maturata, dall’altra ha mostrato che il roster di Sandro Passaro, nonostante infortuni e pandemia, si conferma squadra competitiva, in grado sicuramente di dire la sua fino al termine della stagione.

Per quanto riguarda gli avversari, che all’andata costrinsero Marsili e compagni ai vantaggi, sono attualmente penultimi, con una gara da recuperare, con 12 punti 8 dei quali conquistati nel girone di ritorno. Tuscania è invece quarta con 30 punti e tre gare in meno rispetto alla capolista Aversa che ne ha 41 e che domani osserva il turno di riposo.

Proprio a capitan Marsili abbiamo chiesto di introdurci il match: “Arriviamo a questa partita con Galatina più carichi che mai dopo la sconfitta in coppa Italia perché comunque la voglia di giocare e soprattutto di far bene rimane tantissima. Galatina è una buona squadra, combattiva, rispetto all’andata ha preso il croato Giljanovic che è un buon giocatore, sicuramente da tener d’occhio. Noi cercheremo di dare come sempre il cento per cento puntando a prenderci l’intera posta in palio”.

La probabile formazione di Efficienza Energia Galatina: Latorre in regia in diagonale con Buracci, centrali Pepe e Antonaci, Lotito e Giljanovic in posto quattro, Sardanelli libero.

Ad arbitrare l’incontro i signori Alessandro Somansino e Alberto Dell’Orso.

Si gioca alle 18 al Palazzetto dello Sport di Montefiascone (VT). Diretta Legavolley.tv