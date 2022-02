Il Punto sul Campionato di Serie C Girone C, dopo la 7°-8°-9° Giornata di Ritorno

Maurizio Fiorani

NewTuscia – VITERBO – Il Monterosi di Mr.Leonardo Menichini non finisce mai di stupire, dopo aver battuto in rimonta in casa il Potenza per 3-1 è uscito poi sconfitto dalla difficile trasferta di Avellino dove i biancoverdi campani si sono imposti per 2-0, ma i biancorossi non si sono persi d’animo e si sono subito rimessi in carreggiata battendo con un secco 3-1sulla Paganese conquistando tre punti pesanti in chiave salvezza. Ora il Monterosi, forte dei 33 punti in classifica guarda con fiducia al futuro, e domenica prossima affronterà l’ostico Picerno che all’andata sul proprio campo si era imposto per 2-0.

Il Latina si è imposto per 3-1 in casa con la Turris, per poi bissare il successo sul difficile campo del Picerno con un secco 2-0, per poi ripetersi in casa vincendo di misura per 3-2 sul fanalino di coda Vibonese. Ora i neroazzurri pontini sono a quota 41 punti in classifica al 6° posto; si respira un clima d’ottimismo, anche se nel prossimo turno il Latina giocherà in trasferta sul campo del Catanzaro: una gara difficilissima in quanto i giallorossi calabresi sono reduci da una buona serie positiva, vincendo per 1-0 sul campo della Fidelis Andria, poi vincendo sempre di misura in casa con la Paganese per 1-0 ed andando a vincere sul campo del Taranto 1-0. Una gara che rappresenta una sorta di scontro di alta classifica.

Il Picerno, vera sorpresa positiva del girone C, si è imposto per 1-0 sul campo del Catania per poi perdere in casa (come sopra citato) con il Latina in casa per 2-0, per poi riprendere la sua marcia sul proprio campo battendo di misura la Juve Stabia 1-0.

Il Bari Capolista dopo aver pareggiato in trasferta sul campo del Monopoli a reti inviolate uscendo indenne dal Derby, si è poi imposta di misura per 1-0 sul campo della Turris per 1-0, ma i biancorossi di Bari sono stati battuti in quest’ultimo turno di campionato per 3-2 sul proprio campo dal Campobasso. Il Bari il prossimo turno dovrà vedersela sul campo del Foggia nel Derby pugliese, per affrontare i rossoneri foggiani guidati da Mr.Zeman, reduci nelle ultime giornate di campionato dal pareggio per 1-1 sul campo del Messina, per poi ritornare alla vittoria in casa con un secco 4-1 ai danni del Palermo, per poi andare a vincere di misura 1-0 sul campo del Monopoli, nel Derby pugliese. Il prossimo turno di campionato vedrà i rossoneri impegnati nel derby con il Bari: una partita molto sentita nella regione Puglia.



La juve Stabia, dopo la sconfitta per 3-1 sul campo del Palermo, gli uomini di Mr.Sottili sono stati sconfitti anche in casa per 2-0, questa volta ad opera del Catania, e poi sono stati sconfitti per 1-0 sul campo del Picerno. Un momento difficile quello della formazione della Juve Stabia, che nel prossimo turno dovrà vedersela con il Monopoli: una gara che si prospetta alquanto difficile.

Il Campobasso, dopo la sconfitta per 2-1 sul campo della Paganese, si è rifatto nella gara interna vincendo di misura 1-0 sul Monopoli, per poi andare a vincere a sorpresa per 3-2 sul campo del Bari compiendo una vera impresa. Il prossimo turno i rossoblù molisani saranno impegnati in casa con la Turris: una gara molto impegnativa per i ragazzi di Mr.Cudini.

La Turris di Mr.Caneo, dopo la sconfitta di Latina per 3-1, ha subito uno scivolone interno per 1-0 ad opera del Bari, per poi essere battuto per 5-0 dal Palermo in trasferta. I corallini campani sono in difficoltà a causa delle tre sconfitte consecutive che hanno fatto perdere posizioni nella griglia Play-Off; ora stazionano a quota 39 punti in coabitazione con Foggia e Picerno, ma devono stare attenti a non fare altri passi falsi per non uscire dalla zona Play-Off.

L’Avellino, altra grande del girone C, dopo aver battuto per 2-0 il Monterosi in casa, è uscita sconfitta in trasferta per 1-0 sul campo della Virtus Francavilla di Mr.Taurino, per poi ritornare alla vittoria in casa allo Stadio Partenio-Lombardi per 2-0 sulla Fidelis Andria. L’esonero a sorpresa di Mr.Piero Braglia sembra aver un po’ destabilizzato l’ambiente irpino, ma la caratura tecnica della squadra poi sul campo si è rivista.

Il Potenza, invischiato nella lotta per non retrocedere, dopo aver battuto per 4-2 in casa la Vibonese, per poi pareggiare lo scontro diretto salvezza per 1-1 sul campo della Fidelis Andria per 1-1 , ha poi perso in trasferta sul campo del Messina per 2-0 in una gara importante ai fini della lotta per la salvezza. Nel prossimo turno il Potenza ospiterà in casa, allo stadio Viviani tra le mura amiche, la Paganese, in una gara di fondamentale importanza ai fini della salvezza.

Il Catania altra grande decaduta del girone, dopo essere stata battuta per 1-0 in casa dal Picerno, si è subito rifatta andando a vincere per 2-0 sul campo della Juve Stabia, per poi bissare il successo vincendo in casa per 1-0 sulla Virtus Francavilla. Nel prossimo turno gli etnei giocheranno in trasferta sul difficile campo dell’Avellino: una gara molto importante per entrambe le compagini.

Il Taranto, dopo il pari interno a reti inviolate con il Virtus Francavilla, e la partita sospesa sul campo della Vibonese è stato sconfitto in casa 1-0 dal forte Catanzaro. I rossoblù ionici pugliesi, saranno impegnati in trasferta sul campo della Fidelis Andria in una gara impegnativa visto che i padroni di casa hanno bisogno di punti salvezza.

RISULTATI DELLA 7° GIORNATA DI RITORNO

LATINA-TURRIS 3-1

MESSINA-FOGGIA 1-1

AVELLINO-MONTEROSI 2-0

CATANIA-PICERNO 0-1

F.ANDRIA-CATANZARO 0-1

MONOPOLI-BARI 0-0

PAGANESE-CAMPOBASSO 2-1

PALERMO-JUVE STABIA 3-1

POTENZA-VIBONESE 4-2

TARANTO-VIRTUS FRANCAVILLA 0-0

RISULTATI DELLA 8° GIORNATA DI RITORNO

PICERNO-LATINA 0-2

JUVE STABIA-CATANIA 0-2

MONTEROSI-MESSINA 3-1

CATANZARO-PAGANESE 1-0

F.ANDRIA-POTENZA 1-1

FOGGIA-PALERMO 4-1

TURRIS-BARI 0-1

VIBONESE-TARANTO SOSPESA

VIRTUS FRANACAVILLA-AVELLINO

CAMPOBASSO-MONOPOLI 1-0

RISULTATI DELLA 9° GIORNATA DI RITORNO

PICERNO-JUVE STABIA 1-0

CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA 1-0

PAGANESE-MONTEROSI 0-3

PALERMO-TURRIS 5-0

TARANTO-CATANZARO 0-1

MESSINA-POTENZA 2-0

AVELLINO-F.ANDRIA 2-0

BARI-CAMPOBASSO 2-3

LATINA-VIBONESE 3-2

MONOPOLI-FOGGIA 0-1

CLASSIFICA

BARI 55

CATANZARO 51

AVELLINO 48

VIRTUS FRANCAVILLA 47

PALERMO 45

MONOPOLI 43

LATINA 41

TURRIS 39

PICERNO 39

FOGGIA 39 (-2)

TARANTO 34

CATANIA 33 (-2)

CAMPOBASSO 33

MONTEROSI 33

MESSINA 26

PAGANESE 26

POTENZA 22

F.ANDRIA 20

VIBONESE 16

PROSSIMO TURNO

MONTEROSI-PICERNO

AVELLINO-CATANIA

CAMPOBASSO-TURRIS

CATANZARO-LATINA

FIDELIS ANDRIA-TARANTO

JUVE STABIA-MONOPOLI

POTENZA-PAGANESE

VIBONESE-MESSINA

VIRTUS FRANCAVILLA-PALERMO

FOGGIA-BARI