Grande partecipazione al convegno Sport-Voglia di ripartire organizzato ieri da FdI alle Terme dei Papi

NewTuscia – VITERBO – Tanti gli interventi sul tavolo sviluppati dai relatori presenti: il coordinatore provinciale Massimo Giampieri, Gianluca Grancini, Marco De Carolis, Laura Allegrini, Marcello Meroi e il presidente regionale Fin, Giampiero Mauretti.

Presenti il deputato Mauro Rotelli ed il senatore Claudio Barbaro.

Al centro del dibattito, la difficile situazione del mondo dello sport nell’attuale momento storico caratterizzato da crisi pandemica e dagli elevati costi di gas ed energia elettrica

Una “tempesta perfetta”, come è stata definita, che ha generato un crollo delle iscrizioni e una chiusura di molti impianti.

In questa situazione di crisi è fondamentale puntare sui fondi del Pnrr sia per la realizzazione di nuove strutture ma, soprattutto sulla manutenzione degli esistenti, rivitalizzare la vitalità delle associazioni sportive e ragionare sull’ istituzione di un ufficio specifico all’interno del Comune in cui tecnici specializzati possano operare sulla programmazione e sulla sinergia tra pubblico e privato.

È necessario che lo sport riacquisti la sua dignità così da poterne sfruttare appieno le sue potenzialità in termini economici, turistici e sociali.

Fratelli d’Italia Viterbo