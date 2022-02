Expo Dubai, Unitus presente con Alessandro Ruggieri per parlare di “Agricoltura di precisione “

NewTuscia – VITERBO – Nell’ambito della partecipazione del Lazio a Expo 2020 Dubai, il Padiglione Italia ha ospitato il Forum organizzato da Lazio Innova della Regione Lazio dal titolo “Agricoltura di precisione – per la Competitività del Territorio e la Sostenibilità Ambientale”.

Nell’organizzazione dell’evento Lazio Innova è stata affiancata da ISMEA (Istituto di Servizi per il mercato Agricolo Alimentare), e-GEOS (Società del Gruppo Telespazio) e dall’Università degli Studi della Tuscia.

Alessandro Ruggieri, professore ordinario di Tecnologia, Innovazione e Qualità del Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa, già Rettore dell’Università degli Studi della Tuscia, ha svolto la relazione introduttiva davanti a autorità italiane e locali, visitatori e operatori – “L’Agricoltura di precisione è redditizia in quanto consente una riduzione dei costi grazie agli strumenti utilizzabili per migliorare la produttività delle coltivazioni” – ha affermato Ruggieri – sottolineando l’evidente vantaggio per i territori consentendo la creazione di ecosistemi sostenibili e facendo rete tra i produttori, le istituzioni e i centri di ricerca per il rafforzamento della competitività dei territori e delle aziende.

L’approfondimento sul tema della precision farming e dell’applicazione di tecnologie all’avanguardia come droni, sensori e numerosi altri dispositivi impiegati nell’ottimizzazione delle risorse in agricoltura, ha rappresentato un’opportunità per la Regione di presentarsi a tutti i potenziali investitori, in un contesto internazionale.

Alessandro Ruggieri ha ricordato la collaborazione e l’impegno di tutte le università del Lazio sul tema dell’innovazione in agricoltura, e in particolare quello dell’Università della Tuscia, che vanta tradizione e competenze. Un cambio di paradigma che richiede l’impiego di tecnologie sempre più avanzate ma all’insegna della sostenibilità, a servizio delle aziende e per il benessere della collettività.

Per l’Università della Tuscia presente anche Arcadia, Spin Off dell’ateneo che fornisce alle aziende servizi per lo sviluppo di biostimolanti e fertilizzanti con l’impiego di tecnologie omiche avanzate.

Sono intervenuti: Giuseppe Finocchiaro Console Generale a Dubai, Quirino Briganti Responsabile attività Expo 2020 Regione Lazio, Enrica Onorati assessora all’agricoltura, foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Pari Opportunità della Regione Lazio, Laura De Gara professore ordinario di Fisiologia vegetale e preside della facoltà dipartimentale di Scienze e Tecnologie per l’uomo e l’ambiente dell’Università Campus Biomedico di Roma, Lucio Baron vicepresidente Strategia Pure Harvest Smart Farms, Mario Bonaccorso Direttore del Cluster italiano Bioeconomia Circolare SPRING, Fabio Volpe Responsabile unità di innovazione prodotto con dati ottici e iperspettrali di e- GEOS (joint venture tra Telespazio e Agenzia Spaziale Italiana).