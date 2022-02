Comune di Cori. Tornano le luci votive nei cimiteri

NewTuscia – CORI – Tornano le luci votive nei cimiteri di Cori e Giulianello grazie all’attuazione del project financing che era finalizzato all’affidamento, in concessione, della gestione servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali, previa riqualificazione funzionale ed energetica e costruzione ex novo degli impianti presentata al Comune dalla società S.A.C.I.E.M. S.r.l. per un investimento complessivo di circa 455.000 euro. Il progetto era stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 ed ha previsto anche un ampio intervento di rifacimento e messa in sicurezza di quadri elettrici, linee di alimentazione e pali fatiscenti, sostituzione delle sorgenti luminose con lampade a LED e sistemi di regolazione del flusso luminoso. La maggiore efficienza e vita media della nuova illuminazione consentirà di ridurre i consumi energetici e i costi di manutenzione.

“L’ente ha seguito l’iter previsto e disciplinato dal codice degli appalti in materia di Project Financing e dal Testo Unico degli Enti Locali“, spiegano il sindaco Mauro De Lillis e l’assessore ai Lavori Pubblici Ennio Afilani, che aggiungono: “Il project financing per la riqualificazione dell’illuminazione votiva contribuisce all’obiettivo della riqualificazione dei cimiteri cittadini che vogliamo rendere sempre più dignitosi e adeguati quanto a decoro e servizi erogati. L’attivazione, delle luci votive si aggiunge, infatti, ad altri interventi posti in essere in questi anni: la realizzazione dei bagni e della rampa per accedere alla parte superiore del cimitero in sostituzione delle scale a Cori e la ristrutturazione dei bagni nel cimitero di Giulianello“.

Chi fosse interessato ad attivare l’illuminazione votiva nei cimiteri cittadini dovrà rivolgere richiesta di allacciamento direttamente alla società S.A.C.I.E.M S.r.l. presso gli uffici di Giulianello in via Rocca Massima 6 oppure tramite i seguenti contatti: tel. 06.9664080 – email info@saciem.com.