Cambio di programmazione per Coppia Aperta, quasi spalancata al Teatro Bianconi

Lo spettacolo di Dario Fo e Franca Rame in programma domenica 20 febbraio è stato spostato al 3 aprile

NewTuscia – CARBOGNANO – Cambio di programmazione nella Stagione del Teatro Bianconi di Carbognano. Per improrogabili e imprevedibili impegni dei protagonisti lo spettacolo Coppia aperta, quasi spalancata scritto da Dario Fo e Franca Rame con la regia di Matteo Vacca e, sul palcoscenico, Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari che era in programma domenica 20 febbraio è stato rinviato a domenica 3 aprile 2022 sempre alle ore 17.00.

Ci scusiamo con il nostro amato pubblico per il piccolo inconveniente non dovuto a nostra volontà. Ricordiamo che per tenervi aggiornati sulla Stagione e sugli spettacoli in programma basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098 anche usando WhatsApp.