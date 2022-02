Rieti: carabinieri arrestano un vent’enne

NewTuscia-RIETI Si comunica, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito e nel rispetto dei

diritti dell’indagato (che, in considerazione dell’attuale fase di indagini preliminari, è da presumersi innocente

fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti la colpevolezza) che, nei giorni scorsi i Carabinieri del Nucleo

Operativo e Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno tratto in arresto in flagranza un ventenne

extracomunitario per furto in abitazione, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni.

Durante un servizio teso al contrasto dei reati predatori, i militari sono intervenuti, su attivazione

della Centrale Operativa di Rieti, in zona “Quattro Strade”, dov’era stata segnalata una persona che aveva

appena scavalcato un recinto di un’abitazione privata.

Il tempestivo intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di Cantalice ha

consentito di rintracciare e di trarre in arresto il giovane nelle vicinanze dell’abitazione, mentre era ancora in

possesso della refurtiva.

Nel corso delle operazioni di fotosegnalamento, l’uomo, già noto alle forze di polizia e irregolare sul

territorio nazionale, ha dato in escandescenze, spintonando i militari operanti e causando ad uno di lora

ferite giudicate, dal Pronto Soccorso di Rieti, guaribili in 15 giorni. La professionalità dei Carabinieri ha fatto

sì che l’arrestato, invece, rimanesse incolume.

La merce, del valore di circa 650 euro, è stata restituita alla persona offesa ed il ventenne è stato

denunciato in stato di arresto a questa Procura della Repubblica. Nel procedimento penale instauratosi nei

suoi confronti, la sussistenza della responsabilità penale sarà accertata dal Giudice.

