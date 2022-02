L’Ecosantagata torna in casa, domani arriva il Pontedera

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – L’Ecosantagata Civita Castellana torna al Palasmargiassi per l’impegno contro la Lupi Pontedera. I rossoblù giocano domani pomeriggio la diciassettesima giornata del girone F del campionato di serie B, fischio d’inizio alle 17.

In serie positiva da quattro partite (vinte tutte per 3-0), l’Ecosantagata si trova ora da sola al secondo posto in classifica, anche se con una partita in più sia della capolista San Giustino che della sua prima inseguitrice Prato. La Lupi Pontedera, invece, è in quinta posizione provvisoria, staccata di 5 punti dall’Ecosantagata.

La gara di domani pomeriggio ha un’importanza fondamentale in ottica campionato: in caso di vittoria, l’Ecosantagata potrebbe infatti creare la spaccatura definitiva tra la parte alta della classifica e il resto del gruppo, riducendo notevolmente la schiera delle squadre in lotta per i playoff.

“Quello di domani potrebbe essere un punto di svolta della stagione – conferma capitan Pierlorenzo Buzzelli -. La Lupi Pontedera è un’ottima squadra, l’ha già dimostrato più volte nel corso dell’anno e sicuramente verrà a Civita Castellana vogliosa di riscattare la sconfitta che gli abbiamo inflitto nella partita d’andata. Ci aspettiamo una battaglia”.

Il capitano fa anche il punto sullo stato di forma dell’Ecosantagata. “Abbiamo qualche giocatore non al meglio – spiega – ma i ragazzi della panchina sono pronti a dare il loro contributo, hanno già dimostrato di essere ampiamente all’altezza della situazione. Inoltre tutto il gruppo è in fiducia, visti i recenti buoni risultati”.

L’ingresso al Palasmargiassi è gratuito, con mascherina e certificazione verde. In alternativa, la partita sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook JVC Civita Castellana.

