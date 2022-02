Dopo la ristrutturazione riaperta la farmacia comunale di piazza del Popolo Sant’Agostino

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Dopo di accurati lavori di ristrutturazione, avviati dalla precedente amministrazione , e’ stata riaperta dal comune la farmacia di piazza del Popolo Sant’Agostino, in locali totalmente rinnovati e molto funzionali.

Viva soddisfazione e’ stata espressa dall’attuale gestione per la struttura molto funzionale che rappresenta per il Centro storico uno dei servizi più significativi .

Assicurando la rotazione dei parcheggi nella storica piazza del Popolo, la funzionalità della farmacia comunale risulta più confacente alle nuove esigenze dell’acquisto di farmaci e dei prodotti per il benessere della persona.

Per un’adeguata rivitalizzazione del Centro storico, dopo la riapertura della farmacia comunale occorre dare una rapida soluzione ai cantieri aperti del cinema teatro Filoteo Alberini ella prosecuzione del rifacimento della pavimentazione delle strade, oltre alla valorizzazione e potenziamento dei musei, in positiva evoluzione quello Civico archeologico, oltre al Museo delle Confraternite , e al sempre più apprezzato Museo d’Arte Sacra. Per i servizi al cittadino, si attende una soluzione positiva per la chiusura della storica banca di Piazza della Libertà.

Nella prospettiva, si parla di almeno tre anni per l’ultimazione, della realizzazione dell’Ospedale di Comunità Casa della Salute di Petignano Borgo San Lorenzo, occorrerà attribuire una destinazione d’uso funzionale ed efficiente al Complesso degli Ospedali Riuniti, soluzione che rilanci anche con Palazzo Novelli da troppo tempo abbandonato, un ruolo propulsivo turistico culturale e socio economico del Centro Storico, non dimenticando le grandi potenzialità di Orte sotterranea curata in modo esemplare da Veramente Orte.

Ci si augura quindi che la rinnovata sede della farmacia comunale segni l’inizio di uno sviluppo qualitativo per il Centro Storico della Città .