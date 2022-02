Divieto transito veicolare in via Roma

NewTuscia – VITERBO – Via Roma, previsto nella giornata di lunedì 21 febbraio lo spostamento di sottoservizi riguardanti un immobile privato. Per consentire tale intervento sarà vietato il transito veicolare a partire dalle ore 7 della stessa giornata. I lavori dovrebbero concludersi verosimilmente nello stesso giorno.

L’intervento, autorizzato dal settore lavori pubblici del Comune di Viterbo (inizialmente richiesto per lo scorso 17 febbraio), potrebbe slittare in caso di maltempo o ulteriori cause che non ne consentano la realizzazione.