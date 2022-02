Carnevale 2022: nessuna rinuncia

NewTuscia- RONCIGLIONE Riceviamo e pubblichiamo

L’amministrazione comunale dichiara le proprie intenzioni sul Carnevale di quest’anno, sottolineando la volontà di non rinunciare all’organizzazione di questa manifestazione così importante per il paese.

“Vogliamo un Carnevale che torni di nuovo in tutta la sua bellezza e ricchezza di iniziative, come la tradizione del nostro paese impone. Partiamo da questo semplice ma fermo presupposto per dichiarare che l’amministrazione comunale non intende rinunciare all’organizzazione del Carnevale 2022, anzi. C’è tutta la volontà di collaborare con la Pro Loco di Ronciglione alla realizzazione di una manifestazione che non sia anche quest’anno “alternativa” alla tradizione, ma che possa esprimersi in tutta la sua ricchezza, con sfilate, pubblico, condivisione e allegria.

Tutto questo allo stato attuale, nelle giornate canoniche del Carnevale, non sarebbe possibile a causa dell’andamento dei contagi, che impone l’adozione di numerose misure restrittive, un’organizzazione macchinosa ed economicamente dispendiosa, con problematiche e rischi connessi. Come dichiarato dal Ministro Speranza, lo stato di emergenza, con tutta probabilità, non verrà prorogato oltre il 31 marzo, e questo comporterà un ritorno alla normalità anche nell’organizzazione di manifestazioni ed eventi. Proprio per questo, come discusso anche con i membri della Pro Loco – alla quale è stato affidato il mandato della stesura di un progetto da condividere insieme – riteniamo che sia ragionevole rimandare la manifestazione al mese di maggio, in linea con molti altri carnevali d’Italia. Ciò permetterebbe una maggiore libertà di organizzazione, seppur con l’adozione delle misure necessarie, e soprattutto la possibilità di regalare di nuovo al nostro paese la festa che merita, dopo due anni di astinenza dal Carnevale.

Come già dichiarato dal sindaco Mario Mengoni ed espresso alla Pro Loco in precedenti incontri, per le giornate simbolo del giovedì e del martedì grasso siamo in attesa di una proposta per l’organizzazione di una manifestazione dedicata ai bambini, così da permettere loro di vivere comunque l’allegria, i colori e la spensieratezza che il Carnevale porta con sé.

Siamo dunque pronti a mettere in moto la macchina organizzativa, in attesa di un progetto condiviso con la Pro Loco che metta come sempre al centro i veri protagonisti dell’evento, i cittadini. Siamo consapevoli che ciò non avverrebbe nelle date canoniche, ma confidiamo che la voglia di ripartire e di rivivere le emozioni di questa tradizione a noi cara si traducano in una risposta entusiasta da parte della comunità, così da tornare di nuovo tutti insieme a calcare le scene di questo splendido spettacolo collettivo che è il Carnevale di Ronciglione.

Viva Ronciglione, viva il Carnevale!”

L’Amministrazione comunale