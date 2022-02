NewTuscia – VITERBO – Dopo la larga vittoria sulla NordOvest, l’Active Network Futsal, torna al Palacus e ospita la Roma. Queste le parole di Mister Ceppi che analizza gli avversari: “Loro sono una squadra dinamica con giovani molto interessanti. È un’avversaria con cui abbiamo sempre fatto belle partite sicuramente proveranno a metterci in difficoltà, inoltre, vengono da un buon periodo e dalla vittoria nel derby. Non dobbiamo sottovalutarli”.

Sui suoi, invece, dice: “Ai miei ragazzi dico che questa è un’ulteriore prova di maturità nel nostro cammino. Abbiamo lavorato in un certo modo in settimana e spero che loro abbiano appreso bene, ma da quello che vedo c’è grande impegno, applicazione e disciplina. Speriamo ci sia un’ulteriore conferma. Recuperiamo anche il capitano Davì che ha scontato la squalifica. Siamo padroni del nostro destino. Il risultato non posso prevederlo, ma sono certo che i miei giocatori daranno il massimo”.