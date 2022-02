NewTuscia-VITERBO Ho appena saputo della scomparsa di Sergio Pallotta, un uomo buono sempre attivo per la nostra città. Ho avuto modo di conoscerlo nel pieno della sua attività nell’associazione Adivo, un punto di riferimento per tutti. La città perde una persona per bene. Alla sua famiglia giungano le mie più sentite condoglianze.

Luisa Ciambella