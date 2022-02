Riuso temporaneo locali via saffi, online avviso pubblico

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 10 del prossimo 25 febbraio. Termine di chiusura ore 14 del 7 marzo 2022

NewTuscia – VITERBO – Online l’avviso pubblico per il riuso temporaneo dei locali commerciali in via Saffi. La procedura utilizzata per la selezione degli operatori economici è a sportello, le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 10 del prossimo 25 febbraio fino alle ore 14 del 7 marzo 2022. L’avviso pubblico, emanato dal settore IV del Comune di Viterbo, riguarda nello specifico due locali, ubicati in via Saffi, ai civici 65 (di mq 18) e 40 (di mq 69), i cui proprietari risultano essere interessati al riuso temporaneo delle citate unità immobiliari mediante l’impegno a concedere le stesse, con un comodato d’uso gratuito iniziale pattuito per 12 mesi, agli operatori economici da individuare mediante avviso pubblico. Tale avviso è rivolto a operatori attivi nel campo della produzione e/o vendita e/o esposizione di prodotti dell’artigianato artistico (con esclusione dei prodotti enogastronomici), artisti di arti visive per l’apertura del proprio studio o atelier, associazioni di categoria o reti di impresa per la concessione in uso gratuito, a rotazione, a soggetti delle altre due categorie già menzionate per attività di sola esposizione. Le domande dovranno essere presentate nel rispetto delle modalità indicate nell’avviso e dovranno essere inviate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:

sviluppoeconomico@pec.comuneviterbo.it . A ciascun soggetto economico partecipante alla procedura, pur essendo consentita la possibilità di poter indicare in domanda l’ordine di preferenza della scelta dell’immobile, potrà essere assegnato un solo immobile indipendentemente dal numero di domande presentate. L’avviso pubblico fa seguito a una precedente delibera di giunta (n. 395 del 22/11/2021) con cui veniva dato indirizzo ai competenti uffici di avviare indagini esplorative per verificare la presenza e la disponibilità di proprietari di unità immobiliari sfitte presenti in via Saffi, in un’ottica di riqualificazione e rivitalizzazione dell’importante via del centro storico.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere ai seguenti contatti: sviluppoeconomico@comune.viterbo.it , tel. 0761 348379 – 0761 348363. La versione integrale dell’avviso pubblico (con modello di domanda) è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it , sia sulla homepage, sia nella sezione Settori e uffici > IV settore Attività produttive – avvisi pubblici o direttamente al link https://www.comune.viterbo.it/avviso-pubblico-mediante-procedura-a-sportello-finalizzato-allindividuazione-di-operatori-economici-attivi-nel-campo-della-produzione-e-o-vendita-e-o-esposizione-di-prodotti-dellarti/ .