Progetto Ossigeno: sostenibilità ambientale

NewTuscia-VITERBO Oggi, in Consiglio Comunale, abbiamo informato la popolazione sulle nostre progettualità. Oltre ai finanziamenti già ottenuti, i 50.000,00 euro per i giardini della Rocca dei Papi, i 30.000,00 euro per il mangiaplastica, l’accreditamento dell’asilo nido Comunale, tanti sono i progetti messi in cantiere in questi pochi mesi dalle elezioni. Tra questi il Progetto Ossigeno, un progetto per la sostenibilità ambientale, che prevede la piantumazione di nuove piante in zone del nostro paese, in particolare plesso scuola Mosse, Zepponami, via Oreste Borghesi, via Bandita, lungolago. Tra i progetti del PNRR quelli riguardanti l’efficientamento energetico di due plessi scolastici, l’ampliamento dell’isola ecologica, interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, in particolare strada del riposo e zona Coste. Sempre con il PNRR richiesta di finanziamento per i giardini storici e per la mobilità sostenibile. In riferimento alla progettazione tre gli interventi: 1)studio della viabilità 2)vulnerabilità sismica Rocca dei Papi 3)Studio dell’assetto della zona centrale del paese. Manifestazione di interesse come Distretto per la linea del PNRR inerente le politiche sociali. Partiranno a breve i lavori per il tratto di strada di Zepponami; tutte le arterie di Montefiascone hanno bisogno di essere sistemate, inizieremo da lì. Abbiamo approvato l’unione tra Comuni per la realizzazione della pista ciclabile circumlacuale con annesso percorso naturalistico pedonale. Inoltre, abbiamo recepito le linee guida regionali in materia di Centri Anziani emanate dalla Regione Lazio. È intenzione dell’Amministrazione Comunale tenervi informati costantemente su tutti i prossimi progetti e sui risultati raggiunti, convinti che la condivisione sia fondamentale.

Giulia De Santis sindaco di Montefiascone