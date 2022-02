Progetto “In crescendo 2021”, boom di iscrizioni

Numero di richieste d’iscrizione superiore ai posti disponibili per i percorsi formativi del progetto “In Crescendo 2021”, ideato da CLIVIS APS e finanziato dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio. Le attività sono rivolte a operatori in ambito sociosanitario, culturale ed educativo residenti nella Provincia di Viterbo

NewTuscia – ROMA – Pioggia di adesioni al progetto “In Crescendo 2021”, ideato da CLIVIS APS e finanziato dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio, con l’intento di perseguire l’obiettivo 4 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU in termini di educazione di qualità, equa ed inclusiva e opportunità di apprendimento per tutti. Forte della sua vocazione sociale, “In Crescendo 2021” si propone di offrire opportunità di apprendimento permanente per tutti, al fine di ridurre le ineguaglianze. In che modo? Attraverso una serie di iniziative che vedono la scuola come una comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione tra i cittadini.

Ad aver riscosso grande successo sono state le prime due iniziative del progetto, il Corso “Nati per Leggere e Nati per la Musica” rivolto ad Operatori e Volontari, nonché il Seminario I livello sul Metodo BAPNE®. Al Corso “Nati per Leggere e Nati per la Musica” si sono iscritti 43 aspiranti Operatori – a fronte dei 30 posti disponibili – e 32 futuri Volontari, superando anche in questo caso il numero di 30 posti offerti. Anche per il Seminario sul Metodo BAPNE® sono arrivate più di 30 richieste da parte di insegnanti, educatori, musicisti e psicologi.

Il progetto è rivolto ai residenti nella Provincia di Viterbo, ma molte richieste sono arrivate anche dalle province limitrofe e da altre regioni: “Una risposta che auspicavamo ma che non ci aspettavamo in modo così incisivo – commenta Salvatore Di Russo, coordinatore del progetto – E questo ci rende particolarmente orgogliosi perché significa che la comunità partecipa in maniera attiva al raggiungimento dell’obiettivo di questo progetto, che è promuovere l’integrazione sociale e l’educazione inclusiva, anche attraverso la diffusione della cultura del volontariato, soprattutto tra i giovani”.

OBIETTIVI DEI CORSI

I corsi sono completamente gratuiti. “Nati per Leggere e Nati per la Musica” ha lo scopo di far conoscere i benefici della lettura e della musica sin dai primi giorni di vita del bambino, mentre il seminario sul Metodo BAPNE® ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza su questa tecnica di stimolazione cognitiva applicata in diversi ambiti.

TEMPI E MODALITÀ

“Nati per Leggere e Nati per la Musica”, realizzato dal Centro per la Salute del Bambino, prevede 18 ore di formazione online, per due profili, operatori e volontari, tramite piattaforma Moodle CSB. Sabato 12 marzo 2022 si terrà un incontro in presenza a Castel Sant’Elia con le dottoresse Fernanda Melideo, Mariella Procacci e Mariella Costantini.

Il seminario, invece, sarà tenuto da Salvatore Di Russo, presidente Metodo BAPNE® Italia Aps, presso la sede della Banda Musicale di Castel Sant’Elia (Viterbo), in via Caduti di Nassiriya 35, venerdì 18 febbraio 2022 dalle 16 alle 20 e sabato 19 febbraio 2022 dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Il progetto “In Crescendo 2021”, ideato da CLIVIS APS e finanziato dall’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione Lazio, è realizzato in collaborazione con: Comune di Nepi, Comune di Castel Sant’Elia, LOGOS P.A.F., Banda Musicale di Castel Sant’Elia, Scuola di Musica Comunale di Nepi, Dreaming Production, Cooperativa Semaforo Blu, METODO BAPNE ITALIA APS, Centro per la Salute del Bambino, Nati per Leggere e Nati per la Musica, Associazione Italiana Biblioteche, Associazione Culturale Pediatri.

CLIVIS APS è un'Associazione Musicale che opera nel settore da oltre 20 anni, con innumerevoli percorsi formativi finalizzati ad affinare le abilità degli studenti. Info: http://www.clivis.it/