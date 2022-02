Piano Parcheggi 2022 – Il Sindaco Profili

NewTuscia – BAGNOREGIO – “Abbiamo approvato ieri sera in giunta un nuovo piano per i parcheggi. Sia per delle aree nuove esterne al paese che consentiranno di aumentare i parcheggi a disposizione dei turisti e far si che entrino meno possibile nel centro abitato con la macchina e sia per rendere dei parcheggi gialli, riservati ai residenti.

Abbiamo anche previsto delle aree bianche con disco orario, soprattutto nelle zone dove c’è presenza di negozi e di conseguenza questo potrà aiutare in modo da non avere sempre delle auto in sosta durante le ore giornaliere. Pubblicheremo una mappa e l’elenco delle strade e vie coinvolte”.

Luca Profili sindaco di Bagnoregio