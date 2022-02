“Novecento” il 6 marzo al Teatro Boni di Acquapendente

Nuovo spettacolo per la stagione diretta da Sandro Nardi. In scena Antonello Avallone

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Nuovo aggiornamento per la stagione del Teatro Boni di Acquapendente, diretta da Sandro Nardi. Il prossimo spettacolo, in programma domenica 6 marzo 2022 alle ore 17.30, sarà “Novecento” di Alessandro Baricco, con protagonista Antonello Avallone (e non più “La locandiera” con Debora Caprioglio, come originariamente previsto).

Avallone, nel monologo da cui è stato tratto il famoso film “La leggenda del pianista sull’oceano“, mette a frutto tutte le sue doti interpretative, cimentandosi con una personalissima interpretazione che tocca tutte le emozioni, dal sorriso al pianto, dalla comicità al dramma, dall’ironia al surreale, in grado di condurre lo spettatore nelle sfere più intime dei sentimenti e delle emozioni, attraverso il mito e la leggenda, in uno spettacolo intriso di elementi poetici capaci di toccare gli animi degli spettatori.

“Novecento” è una leggenda inventata da Baricco che può essere la metafora della condizione dell’artista, che non sa riconoscersi nei punti di riferimento e negli stili di vita tradizionali, sempre a metà strada tra mondi diversi, capace di parlare solo attraverso la sua arte. La musica jazz di sottofondo colora fortemente lo spettacolo diventando spesso travolgente protagonista della storia, immergendo il pubblico in una dimensione nuova e sconosciuta. La storia di un pianista eccezionale, capace di suonare una musica meravigliosa. Il suo nome è Novecento ed è impossibile non esserne rapiti. Nato e vissuto sul piroscafo Virginian e incapace di scendere ed affrontare la vita sulla terra ferma. La musica, quella che “suona perché l’oceano è grande e fa paura” è la sua intera vita. Una musica che può suonare attraverso ottantotto tasti, una musica infinita attraverso uno strumento finito. Questa è l’unica musica che Novecento sa suonare. La vita vera è tutta un’altra cosa, tutta un’altra musica.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. Ingresso con prenotazione obbligatoria. Per accedere agli spettacoli è necessario esibire il green pass secondo le norme vigenti. Per informazioni e biglietti: www.teatroboni.it – www.vivaticket.com – 0763.733174 – 334.1615504.

TEATRO BONI ACQUAPENDENTE