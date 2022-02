Latte. Battistoni (Mipaaf): “Interventi urgenti per tutelare filiera”

NewTuscia – VITERBO – “Nell’incontro avuto nei giorni scorsi con i rappresentanti di categoria delle aziende lattiero – casearie sul tema del costo del latte, organizzata dalla prefettura di Viterbo, avevo ribadito l’importanza di sostenere il comparto in un momento delicato come quello attuale che vede le imprese sotto pressione sia per colpa dei rincari energetici sia per l’aumento delle materie prime”.Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Francesco Battistoni, sottosegretario al Mipaaf, a margine della manifestazione Coldiretti, in corso di svolgimento a Roma.

“La nota emessa ieri da Ismea – spiega Battistoni –, che di fatto certifica come il valore di produzione medio di un litro di latte si attesti a 46 centesimi, rende superato, e non più attuale, l’accordo sottoscritto nel passato, che prevedeva un aumento di 3 centesimi sui 41 previsti. Alla luce dell’aumento dei costi di produzione è chiaro che c’è bisogno di un intervento urgente affinché ci sia omogeneità fra produzione e acquisto

. A tal proposito – ha aggiunto -, il Ministro Patuanelli ha dichiarato ieri che riconvocherà il tavolo del latte, così da superare i vecchi accordi sul prezzo sottoscritti nel precedente tavolo”.”Nel caso non si dovesse trovare un reale equilibrio – conclude Battistoni -, ci troveremo di fronte ad una pratica commerciale sleale per la quale è prevista l’attivazione immediata dell’Icqrf”.