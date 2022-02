CCIAA Rieti-Viterbo, parchi tematici, geologici, giardini zoologici e acquari: contributi alle imprese

Bando di Unioncamere Lazio con scadenza 16 marzo per sostenere le imprese colpite dall’emergenza Covid

NewTuscia VITERBO – Contributi per il sostegno di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici particolarmente colpiti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 per effetto della sospensione o della riduzione di attività. E’ quanto previsto dal bando promosso da Unioncamere Lazio, in attuazione di quanto previsto dalla Convenzione con la Regione Lazio, diffuso nell’Alto Lazio dalla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo.

Per accedere ai contributi è necessario essere costituiti in forma d’impresa ed esercitare almeno una attività riconducibile ad una delle seguenti definizioni: parco tematico, parco di divertimento ai sensi dell’art.2 lett.D) del d.m. 18 maggio 2007, con sede stabile o permanente, in possesso di licenza di esercizio; giardino zoologico compresi gli acquari, ai sensi dell’art.2 del d.lgs.21 marzo 2005, n.73, in possesso di licenza di cui all’art.4 del medesimo decreto legislativo; parco geologico, in conformità/analogia alla definizione di geoparco fornita dall’UNESCO. Oltre ai siti geologici, i geoparchi devono presentare punti d’interesse archeologico, ecologico, storico e culturale già accessibili dal punto di vista turistico.

La sede che ospita l’attività deve essere collocata nel Lazio e corrispondere ad una sede operativa/unità locale dell’impresa in disponibilità della stessa almeno dal 1 gennaio 2019.

La Regione Lazio ha stanziato per il bando € 1.989.563,68 e i contributi saranno concessi a fondo perduto a titolo di ristoro a quelle imprese che dimostrino – oltre agli altri requisiti previsti dal bando – di aver subito una riduzione di almeno il 30% dei ricavi derivanti dall’attività riferibile a quelle elencate all’art. 8, comma 2 del D.L. n. 73 del 2021, nell’annualità 2020 rispetto all’annualità 2019. Ogni impresa può essere ammessa a un solo contributo.

Tutte le domande formalmente ammissibili verranno tenute in considerazione al fine di calcolare il contributo spettante a ciascun soggetto beneficiario e le risorse saranno assegnate in maniera proporzionale alla variazione di ricavi subita. Le agevolazioni concesse sono cumulabili con altre agevolazioni, provvidenze, sovvenzioni, contributi concessi per le medesime finalità di cui alla presente iniziativa, fino alla concorrenza dell’effettiva perdita di fatturato.

Gli aiuti concessi sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA 57021-59655-58547-62495-101025 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» smi, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all’art 54 del D.L. 34/2020 smi, fino ad un importo di 2.300.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte.

La domanda dovrà essere trasmessa esclusivamente via PEC all’indirizzo unioncamerelazio@pec.it dalle ore 14:00 del 16 febbraio 2022 alle ore 14:00 del 16 marzo 2022, inserendo nell’oggetto la dicitura “Bando per la concessione di contributi a sostegno di parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici”. Verranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini.

Bando e modulistica sono disponibili al link https://www.unioncamerelazio.it/bandi/bando-concessione-di-contributi-a-sostegno-di-parchi-tematici-acquari-parchi-geologici-e-giardini-zoologici-di-cui-allart-26-del-dl-41-2021-e-art-8-comma-2-del-dl73-2021/?anno=1970

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo infobandi@unioncamerelazio.it oppure alla Camera di Commercio di Rieti-Viterbo all’indirizzo marketing@rivt.camcom.it