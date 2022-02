Violenza di genere, Panunzi (Pd): “La Regione Lazio dalla parte delle donne”

NewTuscia – ROMA – “La Regione Lazio dalla parte delle donne”. Lo afferma il consigliere regionale del Pd Enrico Panunzi, dopo l’approvazione in Giunta della delibera per lo stanziamento di 134mila euro per l’attivazione di due centri di antiviolenza nelle università del Lazio, in aggiunta ai tre già previsti nella deliberazione 709 del 26 ottobre 2021, che ha rifinanziato con 1 milione e 875mila euro il fondo (istituito con legge regionale 4 del 2014) per il programma di prevenzione e contrasto alla violenza di genere.

“In questo fondo rientra un importante contributo economico di 67mila euro per l’apertura di un centro antiviolenza a Vetralla – evidenzia il vice presidente della X commissione -. A fronte di un fenomeno purtroppo molto diffuso come la violenza sulle donne, la Regione Lazio rafforza anno dopo anno il proprio sostegno a chi è in prima linea nella lotta a questa piaga, dai centri antiviolenza alle case rifugio, dagli enti locali alle associazioni, e a chi realizza progetti di sensibilizzazione ed educazione rivolti ai giovani. Anche nella Tuscia, l’amministrazione Zingaretti sta svolgendo un importante lavoro, attraverso il potenziamento delle strutture e interventi mirati per iniziative di contrasto e prevenzione”.