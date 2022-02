Un rigore regola il Grosseto, ora la Viterbese torna a sperare nella salvezza

Maurizio Fiorani

NewTuscia – GROSSETO – La Viterbese, grazie ad una rete di Volpicelli che nel primo tempo ha sbloccato il risultato, ottenuta a causa di un calcio di rigore per un fallo di mano in area di rigore si porta a casa il vantaggio. Una gara sporca quella che si è vista al Carlo Zecchini di Grosseto, poche occasioni per la Viterbese e per lo stesso Grosseto. La Viterbese si è difesa con ordine chiudendo tutti i varchi e difendendo con le unghie e con i denti questi preziosi tre punti esterni in chiave salvezza. Domenica al Rocchi arriva la capolista Modena: una partita importantissima per il cammino verso la salvezza della Viterbese.

Passiamo alle formazioni delle due squadre:

GROSSETO: Barosi, Peretti, Ciolli, Siniega, Raimo,Bruzzo ( al 23° ST Saporiti), Cretella ( al 3° ST Artioli),, Piccoli,Semeraro ( Al 3 ST Mauceri), Nocciolini ( 23 ST Moscati), Arras (al 14 S.T Scaffidi).

A disposizione di Mr.Agenore Maurizi: Lazzari, Salvi, Tiberi, Boccardi

VITERBESE: Fumagalli, D’Ambrosio,Ricci, Martinelli, Calcagni, Mungo ( al 39 ST Maffei),Megelaitis, Iuliano (al 19 ST Adopo),Pavlev ( Al 1 ST Urso), Polidori, Volpicelli ( al 39 ST Bianchimano)

A disposizione di Mr.Francesco Punzi: Bisogno,Polito, D’Uffizi,Marenco,Semenzato, Alberico

Arbitro: signor Cherchi di Carbonia

Assistenti: Signori Voytyuck di Ancona ed Alloca di Bra

Quarto Uomo: Signor Mirri di savona

CRONACA DEL PRIMO TEMPO



L’attaccante della Viterbese Volpicelli preso nella morsa della difesa biancorossa del Grosseto

Al 5° calcio d’angolo per la Viterbese, pallone scodellato in area di rigore, ma il portiere del Grosseto Barrosi respinge di pugno.

Al 9° contatto fisico tra Arras attaccante del Grosseto ed il difensore centrale Martinelli della Viterbese: si accende una piccola rissa tra i due, subito sedata.

Al 12° punizione velenosa di Raimo del Grosseto dal lato sinistro dell’area di rigore della Viterbese, ma il portiere della Viterbese Fumagalli respinge di pugno ed allontana la minaccia.

Al 22° il Grosseto impegna duramente la difesa della Viterbese che si chiude a riccio e fa muro.

Al 23° discesa di Semeraro sulla sinistra e cross per Nocciolini, che aggancia il pallone in area della Viterbese, ma si aiuta con una mano e l’azione viene fermata dal direttore di gara.

Al 28° tiro ad effetto di Raimo su una punizione per il Grosseto, ma il pallone esce fuori di poco dalla porta gialloblù.

Al 31° calcio di rigore concesso alla Viterbese per un fallo di mano in area del Grosseto da parte di Raimo. Della battuta del calcio di rigore si incarica Volpicelli che mette il pallone all’angolo destro della porta del Grosseto, con il portiere del Grosseto Barrosi proteso in vano in tuffo.

Al 40° Grosseto pericoloso con una bella azione da parte di Ciolli che servito da Raimo su cross che allunga per l’accorrente Cretella che a sua volta allunga il pallone per peretti, calciando al volo, ma il pallone esce fuori di poco.

Al 42° contropiede della Viterbese con Polidori che con una bella giocata elude l’intervento di Peretti e calcia quasi a colpo sicuro, i difensori del Grosseto Bruzzo e Raimo fanno muro e respingono il pallone.

Al 43° viene ammonito Ricci difensore della Viterbese per un fallo su Arras.

La prima frazione di gioco termina con la Viterbese in vantaggio per 1-0 grazie alla rete su calcio di rigore di Volpicelli.

CRONACA DEL SECONDO TEMPO

Al 46° cambio nella Viterbese: esce Pavlev per Urso.

Al 48° doppio cambio nel Grosseto: entrano Mauceri ed Artioli; al posto si Semeraro e Cretella.

Al 57° grande anticipo in fase difensiva di Urso, che anticipa Nocciolini in area di rigore gialloblù evitando il peggio.

Al 59° Il Grosseto va vicino al pareggio: errata uscita del portiere della Viterbese Fumagalli, l’attaccante del Grosseto Arras manda fuori da buona posizione.

Al 61° cambio nel Grosseto: esce Arras; al suo posto entra Scaffidi.

Al 62° viene ammonito Bruzzo del Grosseto per un fallo su Megelaitis della Viterbese.

Al 64° viene ammonito Siniega del Grosseto per fallo su Volpicelli. La Punizione concessa alla Viterbese viene battuta dallo stesso Volpicelli che con una conclusione velenosa impegna il portiere del Grosseto Barrosi ad una difficile parata, deviando in corner.

Al 75° grande azione del Grosseto, Moscati serve Siniega che prova una conclusione in porta che viene smorzata da un difensore della Viterbese, la palla giunge smorzata sulle mani del portiere della Viterbese Fumagalli.

All’80° il Grosseto va vicino al pareggio, con una punizione di Artioli. La sua conclusione rimbalza davanti al portiere della Viterbese Fumagalli che respinge con affanno.

All’82° la Viterbese pericolosa in contropiede, con Urso che si invola verso l’area del Grosseto e serve Calcagni che conclude in porta, il portiere del Grosseto Barrosi devia in corner.

All’84° doppio cambio nella Viterbese: entrano Bianchimano e Maffei; al posto di Volpicelli e Mungo.

All’86° il Grosseto reclama un calcio di rigore per una entrata di Adopo in area di rigore della Viterbese, ma l’arbitro non ritiene falloso l’intervento del giocatore della Viterbese.

All’89° viene ammonito Bianchimano della Viterbese per una trattenuta.

La Viterbese dopo 5 minuti di recupero può festeggiare una preziosa vittoria in chiave salvezza.