Truffa online smascherata dai Carabinieri di Vejano

NewTuscia – VEJANO – I Carabinieri della Stazione di Vejano, a seguito di una denuncia di un giovane locale che dichiarava di essere stato truffato da un sito on line nel tentativo di comprare una play station, una volta accreditata la somma di 600 euro non riceveva l’oggetto, hanno immediatamente avviato approfondimenti investigativi, che li hanno portati a scoprire chi era all’origine della truffa.



Si trattava una donna originaria di Rovigo, che si era fatta accreditare la somma, ed una volta identificata è stata denunciata in stato di libertà per truffa.