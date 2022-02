“Sanremo 2022, parliamone”: scatta la 20° puntata di Luce Nuova sui fatti

NewTuscia – VITERBO – La 20° puntata di “Luce Nuova sui fatti” rende omaggio a Sanremo. E lo fa con ospiti

protagonisti diretti dell’edizione 2022 e che hanno fatto la storia del Festival.

Saranno ospiti di “Luce Nuova sui fatti” Iva Zanicchi, vincitrice per 3 volte di Sanremo (1967, 1969 e 1974) e Maria Giovanna Elmi, conduttrice per due volte del Festival (1977 e 1978) e, quest’anno, vincitrice del premio “Sanremo-Sol 2022” della rivista Novella 2000. Con loro

andremo a raccontare sia le vicende dirette di questa edizione che a capire come sono cambiate le modalità di condurre il primo spettacolo nazionale.

A proposito di conduttori, nella puntata approfondiremo curiosità e retroscena di Sanremo

anche con Marco Tomei, lookmaker dei Vip che, per Gai Mattiolo, ha vestito Amadeus, conduttore del Festival, e sua moglie Giovanna Civitillo. Scopriremo il dietro le quinte di Amadeus e su come si è preparato ad ogni serata di Sanremo che, quest’anno, ha fatto registrare ascolti da record.

Nel corso della puntata sentiremo la testimonianza della cantante toscana Deborah Testasecca, che ha cantato una canzone scritta da Drusilla Foer, personaggio che ha fatto parlare molto bene di sé a Sanremo.

Condurranno Gaetano Alaimo ed Arianna Cigni con la collaborazione di Wanda Cherubini,

direttore di Tusciatimes e Stefano Stefanini. Arianna Cigni ha realizzato alcune interviste alla gente comune per sentire il loro parere su questa edizione del Festival condotto da Amadeus.

Maddalena Menza, nostra inviata a Sanremo 2022, proporrà le sue interviste a molti personaggi intercettati nella settimana della kermesse ligure. Avremo in studio anche Sandrino

Aquilani, sindaco di Vetralla ma molto conosciuto per la sua attività artistica e musicale. E’

famoso per avere organizzato eventi musicali nazionale come “La Selva d’oro” e “La Biennale della poesia”.

Daranno il loro parere su Sanremo anche le cantanti di Montefiascone Emanuela Ferruzzi e Francesca Darida che, poi, ci saranno anche nella seconda parte dedicata alla rubrica “Aut aut” di Emanuela Ferruzzi, che avrà come ospite anche Gabriele Ludovici, impegnato nel settore editoriale presso una casa editrice.

L’appuntamento è per giovedì 17 febbraio alle 21 (ed in replica venerdì 18 febbraio alle 14.30) per la 20° puntata di “Luce Nuova sui fatti”, che andrà in onda su Tele Lazio Nord (canali 94, 629, 848 Dtt e 5629 Sky) e sui canali social della trasmissione

https://www.facebook.com/lucenuovasuifatti

https://www.instagram.com/lucenuovasuifatti/

https://t.me/lucenuovasuifatti oltreché sulle pagine facebook di NewTuscia.it, Tusciatimes, Lafune, Lacittanews e sul circuito TLN.

Per informazioni e partecipare: 340/9409572 – lucenuovasuifattitln@libero.it.

Intanto “Together”, la rubrica sul sociale condotta da Wanda Cherubini all’interno del programma “Luce nuova sui fatti” su Tele Lazio Nord, cresce in ascolti ed importanza di argomenti trattati, tanto da venire promossa dall’emittente. A partire, infatti, da sabato 26 febbraio, “Together” sarà trasmessa ogni sabato, alle ore 19 con replica il mercoledì alle ore 22 su Tele Lazio Nord (canali 94, 824 e 629 del digitale terrestre e 5629 di Sky). Un appuntamento, quindi, settimanale da non perdere, in compagnia della conduttrice, la giornalista Wanda Cherubini, dei suoi ospiti, appartenenti al mondo del sociale e del giornalista Gaetano Alaimo, in qualità di opinionista e conduttore principale di “Luce Nuova sui fatti”.