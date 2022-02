Sanità, Giannini (Lega): “Iin 6 anni da Zingaretti annunciati 2 miliardi di investimenti, per la maggior parte non realizzati”

NewTuscia – ROMA – “Nel 2016 il presidente della Regione Lazio, Zingaretti, aveva annunciato 12,4 milioni di euro di investimenti per gli ospedali di Latina, Frosinone, Anagni e Sora; l’anno successivo, d’intesa con il ministero della Salute, prometteva 437 milioni di euro per la ristrutturazione di Grassi, San Camillo, De Lellis e Spaziani; nel 2018 assicurava la disponibilità di 720 milioni di euro per oltre 100 interventi destinati alla riqualificazione delle strutture sanitarie della Regione; tre anni fa, con un provvedimento che ha ratificato un accordo di programma con il dicastero, garantiva lo sblocco di più di 173 milioni di euro per ampliamento, messa in sicurezza e ammodernamento di diversi presidi; nel 2020 gongolava per l’approvazione del ‘Piano decennale in materia di investimenti in edilizia sanitaria’ con 11 opere per un importo complessivo di oltre 27 milioni di euro; lo scorso anno dichiarava il varo, in Giunta, di un altro piano, stavolta pari a 70 milioni di euro che avrebbe coinvolto una serie di nosocomi”.

È quanto dichiara Daniele, Giannini consigliere regionale della Lega, membro della Commissione Sanità. elencando le cifre diffuse dal presidente della Regione negli ultimi sei anni in materia sanitaria. “Con i 550 milioni provenienti dai fondi del Pnrr e destinati al settore sanitario – prosegue – ammonta a 2 miliardi di euro il totale delle risorse annunciate da Zingaretti a margine delle sedute di giunta che hanno portato all’approvazione dei provvedimenti.

A fronte di questo esorbitante importo, in base a una parzialissima stima per difetto – conclude Giannini – la Regione avrebbe avuto a disposizione circa 30 milioni di euro al mese dal 2016, pari a un milione di euro al giorno da sei anni a questa parte da destinare a tutti quegli interventi sanitari che sono rimasti lettera morta. Una propaganda orchestrata sulla pelle di operatori e pazienti che vivono ogni giorno l’inadeguatezza di un modello di cartapesta che, tra un anno, merita di naufragare con la prossima scadenza elettorale”.