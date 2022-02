NewTuscia – VITERBO – Le Poste Italiane sono degli Aeroporti per caso?

Sit-in a Viterbo venerdì 18 febbraio 2022 dalle ore 10.30 alle 13.00

sotto la sede provinciale delle poste italiane in via Filippo Ascenzi n.9 (VT)

“L’erogazione dei servizi pubblici nell’ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni.”

il comitato difesa del cittadino fa un sit-in per informare gli utenti ( cittadini ) per come affrontare la problematica quando vanno agli sportelli delle poste italiane e di altri erogatori di servizi pubblici che chiedono il green pass

poi chiediamo un confronto con il Direttore delle Poste Provinciali di Viterbo

in pratica se uno non ha il green pass non può accedere alle poste oppure allo sportello : per prendere la pensione, pagare le bollette acqua luce gas ecc, non può pagare assicurazione, non può ricaricare la carta prepagata delle poste, non puo spedire e ricevere un pacco, libretto postale, ecc

Carta europea Articolo 21 – Non discriminazione

È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale

“Rapporti con gli utenti. I soggetti erogatori e i loro dipendenti sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell’esercizio dei diritti e nell’adempimento degli obblighi.”

Ecco il posto del sit-in https://www.google.com/maps/place/Via+Filippo+Ascenzi,+9,+01100+Viterbo+VT/@42.417898,12.1045483,3a,90y,82.81h,75.26t/data=!3m6!1e1!3m4!1sgEt5B8W8J1AwOjDx91VOhA!2e0!7i16384!8i8192!4m5!3m4!1s0x132f2ce2c285cee1:0x331411953cfa11df!8m2!3d42.417905!4d12.1047174

Se avete delle bollette da pagare, o qualsiasi operazione che non potete fare perche vi chiedono il green pass contattateci inviando un email a: comitatodifesadelcittadino@gmail.com con i vostri nominativi e telefono

Inoltre Il comitato fa azioni legali, ricorsi per chi è stato sospeso dal lavoro per chi ha preso una sanzione, per chi è ultra cinquantenne ci contatti per il problema della vaccinaz. obbligatoria , se avete avuto reazioni avverse, o danni da vaccini ci contattate email: comitatodifesadelcittadino@gmail.com

Pagina fb del comitato: https://www.facebook.com/Comitato-Difesa-del-Cittadino-235880000285375

prossimamente altre iniziative, operiamo su tutto il territorio nazionale

Carlo leoni

Comitato difesa del cittadino