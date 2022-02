Vitorchiano. Noi tra la gente: “Presentata mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto”

NewTuscia – VITORCHIANO – Riceviamo e pubblichiamo. “La cittadinanza onoraria – spiegano nella mozione – è un’onorificenza concessa ad un individuo, nato in una città diversa, anche non residente, ritenuto legato alla città per il suo impegno o per le sue opere. Il Milite Ignoto è un Soldato caduto in guerra per la difesa della Patria il cui corpo non è stato mai identificato e che rappresenta tutti coloro che sono morti in un conflitto e che non sono stati mai identificati”.



La proposta dei consiglieri comunali arriva anche in considerazione del fatto che il “04 novembre 1921 è stato celebrato il centenario della traslazione e della solenne tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria ed è auspicabile che a quel valoroso Soldato possa essere orgogliosamente attribuita l’appartenenza ad ogni comune d’Italia”.



L’iniziativa del conferimento della cittadinanza rientra anche nelle celebrazioni per il Centenario del Milite Ignoto aperte a giugno 2021 che termineranno a giugno 2022. La mozione al comune di Vitorchiano è fortemente sostenuta dai consiglieri comunali firmatari considerando che oltre tremila comuni italiani hanno già conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

Umberto FuscoLucia OlivieriAlessio MarzoClaudio Centola