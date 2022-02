Ucraina, la cultura è uno strumento di pace

L’Associazione VITAUKR, rappresentata dal Presidente Natalia Siassina, in collaborazione con il Movimento Internazionale, Transculturale interprofessionale Uniti per Unire portano l’eccellenza della cultura italiana in Ucraina rappresentato dal Presidente Foad Aodi e dal Consigliere Diplomatico Prof. Laura Mazza*La scelta di una condivisione della cultura tra i popoli come messaggio di pace e di coraggio per stemperare le tensioni internazionali. Il 700 anniversario della morte di Dante Alighieri, numerose sono state le manifestazioni in tutta Italia a ricordo del Sommo Poeta, colui che piu’ di tutti fece grande la lingua italiana.Dante ,Divina commedia illustrata, un progetto epico, una mostra- raccolta di più di 330 opere d’arte sconfina l’Italia e a partire dal febbraio 2022 va alla conquista del mondo.La Prima tappa – Kiev, Ucraina, 15 Febbraio alle 18.30 si inaugura la mostra internazionale :Dante Ucraina.

Visioni della Divina commedia a Kiev presso il Modern Art Research Institute of Ukrainian Academy of Arts ,un’esposizione degli artisti italiani e Ucraini, un concorso per gli artisti Ucraini con la giuria popolare ed il lancio della raccolta degli 333 opere per un volume Ucraino della Commedia.Grandi collaborazioni per la mostra interattiva, piena di interventi degli studiosi, artisti, masterclass ed esibizioni. Con il commento esegetico e le note del critico d’arte professore Giorgio Grasso, questa edizione illustrata della Commedia in Ucraina ci regalerà una nuova esplorazione artistica nell’universo di Dante, destinata ad accompagnarci nel futuro rappresentando l’eccellenza Italiana nel Mondo intero. Evento patrocinato dall’ambasciata italiana a Kiev, l’ambasciata Ucraina in Italia, l’istituto della cultura Italiana in Ucraina, Istituto del Commercio Estero Italiano, Ministero Degli affari esteri Ucraina ministero delle politiche sociali Ucraina, l’Università Statale Politecnico di Leopoli.Ufficio Stampa Uniti per Unire www.unitiperunire.org