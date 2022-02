Turismo, Marini (FI): “Necessario favorire ripartenza, stop a limitazioni”

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Purtroppo da due anni viviamo una situazione sanitaria drammatica, che ci ha costretto a dolorose chiusure delle attività e a drastiche limitazioni personali: finalmente, però, si intravede la luce e, allora, è necessario voltare pagina, per far ripartire davvero, e non solo a parole, tutte le attività. In questo quadro, appare fuori dalla realtà chi, anziché cercare di rimuovere le limitazioni, che fino a oggi hanno impedito la ripresa di settori vitali come il turismo, continua ad agitare lo spettro di nuove restrizioni.

Forza Italia si sta battendo e si batterà, affinché le attività commerciali, quelle turistiche e, più in generale, tutte le imprese possano guardare a un futuro migliore, senza anacronistiche limitazioni, che peraltro stanno ormai scomparendo in tutto il resto del mondo. Siamo a un bivio: se vogliamo che il nostro Paese non perda il treno del ritorno alla normalità e di una reale ripresa economica, abbiamo il dovere di lavorare in questo senso, non remare contro, come sembrano voler fare alcuni ‘tifosi’ delle chiusure a prescindere. Forza Italia sta remando, senza sosta, in questa direzione”. E’ quanto dichiara Giulio Marini, commissario di Forza Italia a Viterbo.