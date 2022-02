Confcommercio Lazio Nord ospite dell’I.T.E. Paolo Savi di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Domani 16 febbraio, presso l’Aula Magna dell’I.T.E. Paolo Savi, si terrà il primo di tre incontri/lezioni sul mondo dell’imprenditoria che Confcommercio Lazio Nord dedica agli studenti viterbesi.

Il primo incontro sarà “Dall’idea all’impresa” ed avrà come relatore il dott. Fabio Fulvio Responsabile Marketing, Innovazione, Internazionalizzazione – Confcommercio Imprese per l’Italia

Come prende forma un’idea imprenditoriale? Quali sono i passaggi fondamentali per capire se la propria idea può realizzarsi? Qual è l’analisi necessaria, le ricerche, la formazione, gli studi di fattibilità che bisogna effettuare prima di decidere se intraprendere o meno un determinato percorso?

E poi una volta decisa la strada, come fare a capire come strutturarla, trovare i capitali, saper comunicare la propria offerta ed intercettare il mercato?

Sarà un incontro in cui verrà spiegato agli studenti cos’è un’associazione di categoria, qual è il suo ruolo nella rappresentanza e nel supporto alle imprese e perché oggi più che mai è un sostegno concreto per tutte le imprese del terziario.

Ci saranno le storie degli imprenditori locali che racconteranno agli studenti com’è nata la propria impresa, qual è stata la spinta e il processo di evoluzione, quali sono stati i passaggi di realizzazione, i sacrifici affrontati e i successi ottenuti.

“Sono tanti i ragazzi che ultimato il periodo scolastico decidono di coltivare il proprio sogno imprenditoriale e di trasformarlo in realtà – così il Presidente Confcommercio Lazio Nord Leonardo Tosti.

Tra i ragazzi del Paolo Savi ci saranno anche gli imprenditori di domani, audaci sognatori che sceglieranno l’impresa come opzione valida per il proprio futuro. E allora il nostro compito è di fare in modo che ci arrivino preparati, che sappiano come far funzionare la propria idea imprenditoriale ponendo basi solide e concrete.

Gli studenti che incontreremo sono anche i consumatori di oggi , coloro che acquistano articoli di moda, profumi, elettronica, che vanno in pizzeria, al ristorante, al cinema, in libreria, che viaggiano.

Spiegheremo allora l’importanza dei negozi di vicinato , l’importanza di acquistare non solo on-line ma anche e soprattutto nei negozi della propria città perché è proprio da quei negoziche dipende la salvaguardia e lo sviluppo del territorio nel quale viviamo e che la compromissione del tessuto economico comporta inevitabilmente perdita d’identità e aumento del degrado sociale.

“Realizzare un’idea di impresa è proprio ciò che intende fare il corso di studi offerto dal Paolo Savi – così la Preside Dott.ssa Paola Bugiotti -. La vocazione imprenditoriale dell’Istituto si esprime proprio nel valorizzare lo spirito di iniziativa e imprenditorialità dei giovani studenti, futuri imprenditori che traineranno lo sviluppo economico del territorio, aprendo alle nuove possibilità offerte dai mercati digitali. La collaborazione con Confcommercio offre un’opportunità formativa ‘sul campo’ attraverso il contatto diretto con chi è riuscito a concretizzare le proprie idee imprenditoriali”.

“Le nuove generazioni che scelgono di fare impresa vantano oggi, rispetto al passato, una spiccata ed evoluta conoscenza tecnologica – dice la Vice Presidente Confcommercio Lazio Nord Loredana Badini – di grande aiuto per costruire un’immagine aziendale coerente ed in linea con i propri valori, la propria “mission” e la propria identità.

Il nostro compito, dunque, è quello di fornire ai giovani le informazioni utili per una partenza decisa, al fine di dimostrare capacità, fiducia e coraggio per diventare “ Capitani d’impresa ”.

Sono convinta che in questa fase così delicata noi abbiamo il dovere di supportare la realizzazione dei loro sogni, tendendogli la mano, per ricostruire insieme il domani.”