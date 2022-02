NewTuscia.it – Cinema | Ariano International Film Festival ci informa:”Siamo felicissimi di annunciare che il 10° ARIANO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL è APERTO



PER LE PRESENTAZIONI!



L’#AIFF2022 è: tonnellate di bei film e documentari, incontri con ospiti del festival, mostre d’arte e fotografiche, eventi speciali, presentazioni di libri, programmi per ragazzi e molto altro!



🔛 La scadenza per la presentazione è il 31 Marzo 2022!🆓 Tariffa d’ingresso: GRATIS!



Non vedo l’ora di ricevere le vostre opere cinematografiche! 🎬❤️

Il 10° AIFF si terrà ad Ariano Irpino (AV) dal 1° al 7 Agosto 2022″

Info ENG 🇬🇧: https://www.arianofilmfestival.it/en/regulations-2022/Info ITA 🇮🇹: https://www.arianofilmfestival.it/regolamento-2022/

