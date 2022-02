Approfondimento sul libro di Amerigo Fusco sulla rivista “Eunomika”

NewTuscia.it – Cultura | Dettagli sul Libro “Non solo una valigia di cartone. Storie di migranti italiani”, scritto da Amerigo Fusco per i tipi di “La strada per Babilonia”, nel Maggio del 2021 e acquistabile qui

Su Eunomika “𝗡𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼 𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗮𝗹𝗶𝗴𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗿𝘁𝗼𝗻𝗲. 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗺𝗶𝗴𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮𝗻𝗶”. Un approfondimento sul libro di Amerigo Fusco, edito da ” La strada per Babilonia”, di Domenico Martinelli, direttore di EuNomika.





Non è il classico racconto di sofferenza e di povertà che hanno contraddistinto l’emigrazione italiana nel secolo scorso. Questo libro è anzitutto la punta di un iceberg di un’immensa opera di ricerca, con una minuzia di particolari, di dati ed informazioni che, forse, avrebbero potuto impegnare svariate equipe di dottorandi all’Università.



Il lavoro di analisi ed il successivo lavoro di sintesi di Amerigo Fusco è veramente impressionante.Tuttavia, egli stesso riconosce come il suo lavoro sia parziale, perché, sulla base di pochi dati iniziali in possesso, ha cercato di approfondire lo spaccato delle realtà migratorie italiane negli Stati Uniti, in Australia, in Sudamerica, e in alcune parti dell’Europa, concentrandosi solo su alcuni piccoli paesi dell’Italia Meridionale che sono saltati alla sua attenzione per la vasta portata del fenomeno. Del resto, è impossibile raccontare l’emigrazione italiana in un solo volume. Eppure secondo il metodo usato da Fusco, egli abbia sicuramente scritto tutto quanto fosse possibile sulle specifiche realtà che ha scelto. Non soltanto una valigia di cartone. Storie di migranti Italiani.