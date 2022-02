Allevatori in piazza per protestare

NewTuscia – VITERBO – Mentre avveniva l’incontro tra il presidente di Confagricoltura Viterbo, Cia e Coldiretti con il prefetto e il sottosegretario all’agricoltura, Francesco Battistoni, gli allevatori della Tuscia sono scesi in piazza del Comune con i trattori e un piccolo corteo di persone per protestare contro la chiusura degli allevamenti, i prezzi bloccati e l’aumento dei costi dell’energia. Una delle cause della mobilitazione, la convocazione per il tavolo della regione e poi la mancata partecipazione dopo le difficoltà lavorative messe da parte per intervenire.

Le richieste dei organizzazioni di categoria si basavano su interventi in merito a latte, energia, cresciuta del 150% con un aumento del costo di produzione del 60%, e l’applicazione del decreto sulle pratiche sleali in base al quale la remunerazione del produttore non deve essere inferiore al costo di produzione.

L’importanza del settore agricolo è stata sottolineata dal senatore Battistoni, ” sul piano dell’energia, ci sono due miliardi in più rispetto al passato per l’agricoltura è cercheremo di apportare degli emendamenti anche nel decreto ristori. per quanto riguarda il latte, parlerò con il ministro per la convocazione di un nuovo incontro del tavolo ministeriale.”.