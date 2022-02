Agroalimentare, Battistoni (FI): “Nutriscore pura follia senza alcuna valenza scientifica”￼

NewTuscia – ROMA – Sull’etichettatura degli alimenti siamo passati dalle parole ai fatti, mettendo a disposizione degli Stati europei il nostro Nutrinform battery, strumento utile a garantire una corretta informazione del prodotto al consumatore finale.Il Nutriscore, invece, che non si basa su alcuna valenza scientifica, è solo un grimaldello per abbattere la dieta mediterranea e mettere in seria difficoltà il nostro sistema agroalimentare, che su essa si basa.

Sarebbe assurdo se l’Europa dovesse adottare questo meccanismo perverso che nulla ha a che vedere con la corretta informazione alimentare. Avremmo prodotti come l’olio d’oliva, il parmigiano reggiano o il prosciutto con un marchio negativo in confezione, mentre bibite gassate zuccherate tenderebbero ad ottenere una certificazione di salubrità. Pura follia.

L’Italia, con la proposta del Nutrinform battery presentata oggi alla Farnesina, si pone l’obiettivo, in ambito di negoziato sull’armonizzazione del sistema di etichettatura europeo, di farsi portavoce del comparto agroalimentare italiano ed europeo, cercando la massima condivisione possibile sul nostro modello, condiviso con tutte le istituzioni italiani e gli operatori della filiera.

Sen. Francesco Battistoni, Sottosegretario al Mipaaf