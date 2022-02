A3 Del Monte Coppa Italia/Semifinale. Tuscania ospita Grottazzolina

NewTuscia – TUSCANIA – E’ tempo di semifinale di Del Monte Coppa Italia per la Maury’s Com Cavi Tuscania domani sera in campo a Montefiascone per affrontare Videx Grottazzolina.

Un match sicuramente spettacolare contro la protagonista indiscussa del girone bianco, capolista con 46 punti, arrivata all’appuntamento dopo aver eliminato 0/3 nel quarto di finale Med Store Tunit Macerata e superato, domenica scorsa in campionato, con lo stesso punteggio, Gamma Chimica Brugherio.

“Potrei fare l’elenco delle difficoltà di questo periodo, però non fa parte delle caratteristiche di questa squadra il piangersi addosso -introduce il match Sandro Passaro, coach dei laziali. Siamo dove vogliamo: giocare in casa nostra una partita importante, ci siamo regalati questa opportunità grazie ad un girone di andata da protagonisti e grazie ad un ottavo con la Folgore vinto con non poche difficoltà, e ad un quarto di finale contro Palmi dove entrambi i sestetti si sono dovuti reinventare. Ora affrontiamo una squadra che non ha bisogno di presentazioni, hanno ulteriormente rinforzato il sestetto dello scorso anno, sono al comando del girone bianco e sono in un buon momento di forma. Giocare contro un avversario come Grottazzolina sottolinea ancora di più l’importanza, la difficoltà e la bellezza di questa semifinale”.

Probabile formazione degli ospiti: Marchiani al palleggio e Nielsen opposto, Vecchi e Mandolini in attacco, Cubito e Focosi al centro e Romiti a libero.

Diretta Legavolley.tv alle 20,30