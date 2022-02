VI edizione Ecoforum del Lazio di Legambiente

NewTuscia – ROMA – Torna l’Ecoforum regionale di Legambiente, nuova edizione che si svolgerà nei prossimi tre giorni, con il contributo della Regione Lazio e la presenza di tanti dei protagonisti nella gestione del ciclo.

Si parte da Latina il 15 febbraio con l’incontro pubblico sull’impiantistica per il ciclo integrato in provincia;

il 16 febbraio a Roma tornerà il consueto appuntamento regionale con la premiazione dei comuni più virtuosi e di racconto di buone pratiche e sfide del Lazio verso l’economia circolare; il 17 febbraio l’ecoforum si sposterà in visita all’impianto di biodigestione anaerobica di Anzio.



Il Programma completo della VI edizione dell’Ecoforum

LATINA

15 febbraio ore 16 – Piazza del Popolo 1

Sala “De Pasquale” del Comune di Latina

INCONTRO PUBBLICO SULL’IMPIANTISTICA PER IL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI IN PROVINCIA DI LATINA

coordina ALESSANDRO LORETI presidente Legambiente Latina

DARIO BELLINI assessore al verde pubblico e servizio igiene urbana del Comune di Latina

ILLUMINATO BONSIGNORE commissario straordinario per l’emergenza rifiuti a Latina

ADRIANA CALI’ assessora alla transizione ecologica e ambiente del Comune di Latina

DAMIANO COLETTA sindaco di Latina

SILVIO ASCOLI direttore ABC Latina

GUSTAVO GIORGI presidente ABC Latina

ANNALISA MUZIO presidente commissione sviluppo e tutela dell’ambiente della provincia di Latina

ROBERTO SCACCHI presidente Legambiente Lazio

ROMA

16 febbraio ore 9.30 – Via dei Cerchi 87

bibliomuseo GARUM

PRESENTAZIONE DOSSIER COMUNI RICICLONI a cura di NICOLA RIITANO responsabile scientifico Legambiente Lazio

GESTIONE DEI RIFIUTI NELL’AMBITO DELL’ECONOMIA CIRCOLARE. CASI STUDIO ENEA

con MARCO TAMMARO responsabile Laboratorio T4RM di ENEA

BUONE PRATICHE TERRITORIALI E GESTIONE DELLE MATERIE DA RICICLO

coordina LAURA BRAMBILLA responsabile nazionale Comuni Ricicloni di Legambiente

FABIO COSTARELLA responsabile Progetti Speciali Conai

TIZIANA DELL’ORTO segretario generale EY foundation onlus

ENNIO FANO presidente Renoils

MAURIZIO GUBBIOTTI presidente di RomaNatura

MARCO LUPO direttore generale Arpa Lazio

MASSIMO MEDUGNO direttore generale Assocarta

CARMINE PAGNOZZI direttore tecnico Biorepack

PAOLO RINALDI amministratore delegato Easy Energia Ambiente

LA SFIDA DEL LAZIO VERSO L’ECONOMIA CIRCOLARE

coordina ROBERTO SCACCHI presidente Legambiente Lazio

MASSIMILIANO VALERIANI assessore al Ciclo dei Rifiuti della Regione Lazio

CRISTIANA AVENALI responsabile Piccoli Comuni e Contratti di Fiume della Regione Lazio

SABRINA ALFONSI assessore all’ambiente di Roma Capitale

STEFANO CIAFANI presidente nazionale di Legambiente

PREMIAZIONE COMUNI RICICLONI

a cura di MARIA DOMENICA BOIANO direttrice regionale di Legambiente

ANZIO

17 febbraio ore 14,30

visita guidata all’impianto di biodigestione anaerobica Anzio Biowaste

prenotare la visita scrivendo a posta@legambientelazio.it

L’Ecoforum si svolge con il contributo della Regione Lazio, con il sostegno di Assocarta partner principale dell’evento, Easy Energia Ambiente e Lavorgna entrambi partner, con la partecipazione dei partner tecnici Asja e Renoils e con il patrocinio del Comune di Latina per informazioni e per prenotare la presenza a uno o più appuntamenti, scrivere a posta@legambientelazio.it

