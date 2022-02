L’Ecosantagata conferma i pronostici, 3-0 a Magione

NewTuscia – MAGIONE – Missione compiuta per l’Ecosantagata Civita Castellana, che al palazzetto di Magione batte con un netto 3-0 la Tmm Iacact, fanalino di coda del campionato.

Un successo mai seriamente in discussione quello dei ragazzi di coach Beltrame, capaci di imprimere un ritmo insostenibile alla partita fin dall’inizio. Lo dimostra il risultato del primo set, vinto dall’Ecosantagata con l’eloquente parziale di 25-6.

Punteggi più equilibrati negli altri due game (25-23 e 25-18), ma la sensazione è sempre quella di un’Ecosantagata in controllo del match. Beltrame fa anche ricorso al turn over nel corso della gara, offrendo minuti importanti ai giovani e cercando, in generale, di aiutare tutto il gruppo dei giocatori a ritrovare il ritmo partita, dopo la lunghissima sosta per le feste di Natale e i contagi Covid.

Al fischio finale è un rotondo 3-0, con altri 3 punti preziosissimi in ottica campionato. Ora l’Ecosantagata si trova addirittura in testa al girone, anche se con due partite in più della prima inseguitrice Prato.

Prossimo appuntamento per i rossoblù di serie B sabato pomeriggio al Palasmargiassi, contro la Lupi Pontedera.

Tmm Iacact Magione – Ecosantagata Civita Castellana 0-3 (6-25; 23-25; 18-25)