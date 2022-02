Il punto sulla 18° giornata di eccellenza

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Ok la capolista Pomezia (42 punti) che passa 4-3 sul terreno dell’ Academy Ladispoli (26) 4-3 in evidenza Jammex autore di una doppietta, Cano e Ruggero, per gli ospiti Catese, Toscano, Pietrobattista per i padroni di casa. Polisportiva Faul Cimini (39) passa 2-1 sul terreno dell’ Astrea (27) nonostante le pesanti assenze. Raho porta avanti padroni di casa, nella ripresa Vittorini e Tabarrini ribaltono la situazione. Il w3 Maccarese (37) espugna 1-0 Grifone Gialloverde (0)

.Ok il Civitavecchia (36) batte 2-1 L’ Aranova (21) Pippi e Ruggero per i neroazzurri, Di Mario per gli ospiti. La Boreale Dono Orione (29) batte 4-1 Il Parioli (21) Certosa (29) batte 1-0 in rete Gallaccio. Ok il Campus Eur (24) batte 4-1 l’ Atletico Vescovio (14) in rete Nardecchia, raddoppia Martoli, tris di Calveri, poi Giuducci. Fiumicino (22) Ottavia (13) termina 0-1