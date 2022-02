Gravi le condizione di un operaio dopo incidente alla cava

NewTuscia – VITERBO – Un uomo di 50 anni ricoverato in ospedale in seguito all’amputazione del braccio dovuta al nastro trasportatore in cui era rimasto incastrato per cause ancora da appurare. Le condizioni sarebbero gravi essendo arrivato in codice rosso.

L’incidente risale a questa mattina, intorno alle 10 nella cava in cui l’uomo lavorava posta sulla Tuscanese dove sono intervenuti tempestivamente polizia, sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Grazie al lavoro di questi ultimi l’arto è stato salvato senza subire ulteriori danneggiamenti, cosa che potrebbe consentire ai medici la possibilità di reimpianto.