Atletica Alto Lazio e Finass Assicurazioni Atletica Viterbo in evidenza a Fiumicino

FIUMICINO – Fiumicino (Roma), ha ospitato domenica 13 febbraio, la seconda prova del Campionato di Società Assoluto di Cross, il Trofeo Giovanile di Corsa Campestre e il Challenge Assoluto di Cross Corto 3km Assoluti Maschile e Femminile, prova valida per il campionato regionale individuale.



Per tutte le gare si è trattato della seconda tappa a livello regionale, organizzata dal Comitato regionale FIDAL Lazio, con il supporto dell’ASD Atletica Villa Guglielmi. L’area verde di Villa Guglielmi è stata il campo di gara per le bellissime sfide degli oltre 500 atleti provenienti da tutto il Lazio che si sono affrontati nella soleggiata e molto ventosa giornata invernale. Buone le performance dei viterbesi dell’Atletica Alto Lazio e della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo presenti in questa seconda tappa del Cross, guidati nell’occasione dall’esperto Salvatore Nicosia.



Per l’Alto Lazio gara molto convincente sui 3Km. del Cross Corto sia di Aurora Falesiedi che si presenta 14^ al traguardo e 1^ tra le Allieve presenti, che di Matteo Cianchelli 10° assoluto e 2° tra gli Juniores, in una gara molto qualificata e con ben 101 partecipanti.



Tra i portacolori della Finass Viterbo si distingue la giovanissima Claudia Iacomelli che solo al primo anno di categoria, nella gara della categoria Ragazze con ben 104 partecipanti si classifica al 20° posto. Belle prove anche nelle Cadette con Sara Cianchelli 17^ e Michela Castagna 46^ che consentono alla Finass il 7° posto a squadre su ben 26 presenti. Tra i Cadetti Enrico Bossi col 24° posto e Simone Nicolardi col 30° spingono la Finass al 6° posto a squadre su 26 formazioni presenti. (G.M.)