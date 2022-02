Anche nella Tuscia la musica di Morricone celebrata con un cofanetto filatelico

Una cartella filatelica di pregio e un doppio vinile a 33 giri per omaggiare il grande compositore

NewTuscia – ROMA – Anche nella Tuscia Poste Italiane ha voluto dare seguito all’emissione del 29 giugno 2021 del francobollo dedicato al musicista, direttore d’orchestra e compositore Ennio Morricone.

L’Azienda ha omaggiato questo grande artista realizzando un cofanetto che include una cartella filatelica contenente un francobollo singolo e una quartina di francobolli, uno spartito, una moneta in argento coniata dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dal valore di 5,00 € e un doppio vinile a 33 giri.

In Provincia di Viterbo, il cofanetto è disponibile presso i due uffici postali con sportello filatelico di

a Viterbo Centro, in Via Ascenzi, e a Tarquinia, in Via Tarconte e negli Spazio Filatelia del territorio nazionale, oltreché online sul sito filatelia.poste.it.

Un prodotto di pregio, unico nel suo genere, realizzato da Filatelia di Poste Italiane dopo quello dedicato ad Ezio Bosso a settembre scorso.

Il collezionismo si arricchisce ulteriormente di un nuovo prodotto per i collezionisti del settore ma anche per tutti gli appassionati della musica.

Poste Italiane