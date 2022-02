Prima Categoria: il Tarquinia non molla mai, rimonta e pareggio nel big match a San Lorenzo nuovo

NewTuscia – TARQUINIA – Urlo Tarquinia sull’erba del Comunale di San Lorenzo Nuovo: la capolista blugranata soffre e va sotto di due gol a venti dalla fine, ma trova la forza per riaprila e pareggiarla respingendo l’assalto in classifica dei rivaForte del ritorno alla vittoria, domenica scorsa, in casa con il Vetralla, il Tarquinia fa visita alla più diretta rivale in classifica perdendo lo s

qualificato Marzi ma ritrovando Bramucci e Raffaelli: Blasi conferma Barcaroli in attacco e lancia al debutto da titolare Christian Natali, match winner sette giorni prima.



Ma l’avvio del big match è durissimo: prima una ripartenza sull’esterno permette a Belella ti appoggiare in rete un cross rasoterra, quindi un colpo di testa di Laudani su corner spingono il San Lorenzo avanti 2 a 0. Il Tarquinia, che pure non aveva demeritato sul piano del gioco, arriva al riposo senza riuscire a trovare il gol che riapra il match, grazie anche alle parate del portiere di casa, Desini, peraltro tarquiniese.

La scintilla pare arrivare nella ripresa: Raffaelli, appena entrato, si procura un rigore che Rosati trasforma, ma appena una manciata di minuti dopo Bedini trova un gran gol che pare chiudere definitivamente la pratica e consentire al San Lorenzo di accorciare in classifica.



A risollevare animi e speranze blugranata è Gabriele Tamiri: il centrocampista, nel momento più difficile, rientra sul sinistro e batte in porta in modo imparabile riaccendendo la carica degli ospiti. Che, infatti, si riversano in avanti e al 35′ trovano il pari: Bramucci imbuca per Raffaelli che, a tu per tu con Desini, non perdona e corre dai tifosi a celebrare un gol pesantissimo.



Se al Tarquinia, in questo girone d’andata, mancava qualcosa da dimostrare, era la capacità di reazione in una situazione spalle al muro: arriva oggi, nel momento più buio, con una prova di gruppo e di carattere che va oltre le valutazioni tecniche e tattiche, ma anche con la dimostrazione di forza degli elementi di talento blugranata. Ora un’ultima curva prima di terminare il girone d’andata: domenica a Tarquinia arriva l’Atletico Capranica e i ragazzi di Blasi sono chiamati a trovare la vittoria anche per scoraggiare i tentativi di rimonta di chi è dietro.



“È stata una delle nostre migliori partite. – le parole a caldo del mister blugranata – Diciamo che

fino al 3-1 noi avevamo creato, ma i gol li hanno fatti loro. Poi c’è stata una grande reazione grande prova di carattere, pensavo di vincerla alla fine”.

“Comunque – conclude Blasi – grossi complimenti ai ragazzi, è un momento particolare del campionato, ogni domenica facciamo i conti con parecchie assenze, c’è bisogno di essere ancora più gruppo di quello che siamo”.

SAN LORENZO NUOVO – TARQUINIA CALCIO 3-3

RETI: 14′ pt Belella (SLN), 23′ pt Laudani (SLN), 14′ st Rosati (TC) rig., 21′ st Bedini (SLN), 28′ st Tamiri (TC), 35′ st Raffaelli (TC).

SAN LORENZO NUOVO: Desini, Rubeca, Dinarelli, Broccatelli M., Laudani, Goretti, Bedini (dal 40′ st Marras), Broccatelli S. (dal 31′ st De Nicola), Belella, Pietrangelo (dal 24′ st Filoni V.), Filoni A. (dal 46′ st Coccetti). A disp: Priori, Scorsini, Burla, Capoccia. All.: Stuccilli

TARQUINIA CALCIO: Paracucchi, Ciurluini, Bordi, Ventolini (dal 14′ pt Fabiani), Martelli L. (dal 16′ st Pilotti), Martelli S., Tamiri, Bramucci, Rosati, Barcaroli (dal 5′ st Raffaelli), Natali (dal 24′ st De Angelis). A disp: Graziano, Caria, Ferlicca, Elisei. All: Blasi

Arbitro: Sisti di Viterbo

Ammoniti: Goretti, De Nicola (SLN), Tamiri, Bramucci, De Angelis, Raffaelli (TC)