L’Active Network sa solo vincere, sei gol alla NordOvest

NewTuscia – VITERBO / L’Active produce spettacolo

Ancora una vittoria per l’Active Network Futsal. Sbancato il PalaToLive dove, i ragazzi di Mister Ceppi hanno vinto sulla NordOvest con sei gol. A parte l’autorete iniziale, le firme, sono quelle di Lamas (doppietta), Romano, Lamedica e Senna. Ancora primato per i viterbesi. Andrea Romano ha commentato così nel post partita: “Sicuramente alla luce degli altri risultati questa vittoria è importantissima, perché ci allontana ancora di più dai nostri diretti rivali. Ma noi dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse una finale. Non dobbiamo guardare tanto quello che fanno gli altri, ma pensare a vincere ogni partita per rimanere primi”. Dopo la forzata rinuncia alla Coppa Italia, i ragazzi, si sono tuffati ancora nel campionato che al momento li vede protagonisti: “Il

Mister in settimana lavora su tutti i dettagli per affrontare al

meglio la gara – ha continuato il reatino -. Senza alcun dubbio il nostro punto di forza è il gruppo e il modo in cui prepariamo le partite”.