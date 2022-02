Battistoni (Fi): “Complimenti a Biondi-Cionco per la partecipazione a ‘Tale e Quale show'”

NewTuscia – VITERBO – È stato un sabato ricco di emozioni musicali per la nostra provincia, con il programma “Tali e Quali show”, in onda su Rai 1, che ha regalato, a due bravissimi artisti della Tuscia, una vetrina nazionale importante e meritata. Melissa Biondi e Luca Cionco, due giovani ragazzi di Acquapendente e Latera, hanno partecipato all’ultima puntata del programma condotto da Carlo Conti interpretando, rispettivamente, Adele e Fabrizio De André, con due esibizioni molto apprezzate che ci hanno reso tutti fortemente orgogliosi. Melissa, infatti, è arrivata terza e Luca ha addirittura vinto, conquistando la possibilità di partecipare alla finale coi vincitori delle puntate precedenti. Finale in cui ha sfiorato il successo con un’interpretazione straordinaria e molto realistica de “La canzone di Marinella”, che gli è valsa il secondo posto. Ad entrambi vanno i miei più sinceri complimenti ed un sentito ringraziamento per aver portato la Tuscia ed il suo talento nelle TV di tutta Italia.

Sen. Francesco Battistoni