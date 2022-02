“Together”, la rubrica di Wanda Cherubini su “Luce nuova sui fatti”

NewTuscia – VITERBO – Oggi, alle ore 19, verrà trasmetta su Tele Lazio Nord, ai canali 94, 848, 629 del digitale terrestre, la rubrica sul sociale “Together”, condotta da Wanda Cherubini all’interno di “Luce nuova sui fatti”. La rubrica andrà in onda ogni secondo e quarto sabato del mese, quindi, prossimo appuntamento il 26 febbraio, sempre alle ore 19.

Nella puntata di oggi si parlerà di sport e disabilità con atleti paraolimpici, associazioni sportive e testimonianze su quanto lo sport sia importante anche nella disabilità. In studio ci saranno Domenico Arruzzolo di Viterbo con Amore, Maurizio Casciani di Sorrisi che nuotano Eta Beta, Egidio Calistroni della palestra Fanum di Viterbo e Fabio Barzellotti, segretario nazionale della Confael disabilità.

Infine, ad affiancare la conduttrice Wanda Cherubini ci sarà il collega Gaetano Alaimo, ideatore di “Luce Nuova sui fatti”, che approfondirà dal punto di vista istituzionale e politico le tematiche affrontate dalla conduttrice nelle varie puntate. Il tutto per offrire al pubblico un’informazione sempre più completa possibile. Non ci resta, quindi, che darvi appuntamento questa sera alle ore 19 su Tele Lazio Nord per seguire “Together” !