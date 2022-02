Esplosione per fuga di gas a Orte: 3 feriti

NewTuscia – ORTE – Intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio nel territorio di Orte. Si tratta di una esplosione ed incendio a seguito di una fuoriuscita di gas GPL.



L’indirizzo è Vocabolo Cappuccini, 12 nel comune di Orte.

Si è trattato di una esplosione di una miscela di gas GPL all’interno di un vano, presumibilmente fuoriuscita da due contenitori per uso domestico rinvenute, integre e collegate all’impianto, all’esterno della struttura.

Il crollo ha interessato un annesso residenziale in adiacenza ad una casa isolata. A seguito dell’esplosione si è generato un incendio che ha visto impegnate due squadre del comando di Viterbo (sede centrale e distaccamento di Civita Castellana), un’autobotte e un’autoscala.

Nell’esplosione sono rimaste coinvolte due persone, una coppia di anziani residenti, soccorse in prima battuta dai figli. Sono stati entrambi trasportati da personale 118 in ospedale, così come uno dei figli che ha riportato ferite nell’intento di prestare soccorso ai familiari.

Coinvolto nell’incidente anche un cane che è stato poi ritrovato ed affidato ai proprietari per le cure mediche del caso.

Il fabbricato è stato sottoposto ad interdizione parziale e sequestro da parte dei Carabinieri per ulteriori rilevamenti che verranno eseguiti probabilmente da domani.