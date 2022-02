“Martino IV e Dante”, presentazione del libro a Bolsena

NewTuscia – BOLSENA – Si terrà sabato 12 febbraio alle ore 17,00, presso l’Auditorium comunale, la presentazione del libro “Martino IV e Dante – Un presente peccato di gola per le anguille e la vernaccia tra poesia, storia e gastronomia” organizzata dalla Proloco, il Sistema Bibliotecario del lago, il Club per l’Unesco, Annulli Editori e con il patrocinio del Comune di Bolsena. Interverranno il sindaco Paolo Dottarelli, la presidente della Proloco Elena Materazzo e presenterà il volume il prof. Luciano Dottarelli, presidente del Club per L’Unesco Viterbo Tuscia. Saranno presenti l’autore Antonio Quattranni e gli editori Leonardo e Giuseppe Annulli.

L’iniziativa riprende il filo dell’anno appena concluso dedicato al VII Centenario della morte di Dante e ricorda la famosa citazione delle “anguille di Bolsena e la vernaccia” del XIV canto del Purgatorio. Papa Martino IV è collocato da Dante nel Purgatorio per la colpa di essere stato oltre misura goloso. Alcuni commentatori della Commedia hanno ulteriormente contribuito ad accentuare, anche con una venatura satirica, l’immagine del papa ghiottone, arrivando ad affermare che sarebbe morto per indigestione.

Antonio Quattranni concede invece a Martino IV il beneficio del dubbio, proponendo una lettura dei versi danteschi sulla presunta ingordigia del papa che può sorprendere il lettore: partendo da un’accurata sintesi del contesto storico della fine del Duecento, l’autore afferma infatti che Dante avrebbe usato l’accusa di ghiottoneria con il preciso intento di sminuire la figura di Martino IV.

In appendice al libro sono riproposti – in forma anastatica – tre testi su Martino IV scritti tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, che rappresentano a loro volta diversi modi di interpretare la citazione dantesca sul papa goloso delle «anguille di Bolsena e la vernaccia».

Annulli Editori