Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – “#Lucispente”: Piazze, edifici e monumenti al buio nei Comuni di tutta Italia.

L’ombra è calata ieri su piazze, monumenti, edifici rappresentativi delle città italiane I Comuni hanno deciso di spegnere gli “interruttori” per accendere invece l’attenzione sulla questione dei rincari delle bollette.

La risposta dei sindaci è stata compatta alla campagna #Lucispente lanciata dal presidente di Anci, Antonio Decaro: un gesto simbolico per richiamare l’attenzione del governo sul rincaro insostenibile delle bollette elettriche ed energetiche per gli enti, per le singole famiglie e il,mondo della produzione.

Sul sito dell’Anci sono stati pubblicati alcuni scatti inviati da moltissimi Comuni che mostrano strade, piazze e luoghi significativi completamente al buio.